Eventmanager steht wegen Vergewaltigungs-Vorwurf vor Gericht

Plus Sie kannten sich aus der Techno-Szene, dann eskalierte offenbar ein gemeinsamer Abend: Eine Kinderpflegerin beschuldigt einen Mann wegen Vergewaltigung.

Von Michael Siegel

„Er war der netteste Dealer, den ich kenne“, sagt eine heute 21-jährige Kinderpflegerin über einen 35-jährigen Augsburger, den sie wegen Vergewaltigung angezeigt hat. Jetzt muss sich der Eventmanager wegen Drogenhandels mit Waffen sowie schwerer Vergewaltigung vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Die Frau geht davon aus, dass es sich bei der Tat um einen Racheakt gehandelt haben könnte.

Ein Augsburger Eventmanager muss sich vor dem Landgericht verantworten. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Martinisonntag 2018: Die Geschädigte und ihre Mitbewohnerin hatten Freunde aus der Augsburger Techno-Szene zu sich eingeladen. Auch den Angeklagten, bei dem sich die damals 19-Jährige entschuldigen wollte. Denn im Zuge von Ermittlungen gegen sie selbst wegen Betäubungsmittelmissbrauchs hatte sie den 35-Jährigen bei der Polizei als ihren Drogenhändler „verpfiffen“ – was dem Mann zunächst eine Bewährungsfreiheitsstrafe von 18 Monaten eingebracht hatte. Bei dem Treffen in der Wohngemeinschaft wurde Alkohol getrunken, es gab illegale Drogen zu konsumieren. Weil ihre Mitbewohnerin früher ins Bett ging, fuhr die Geschädigte (Nebenklägervertreter Ulrich Swoboda) mit dem Angeklagten in dessen Wohnung. Noch war es nicht zu einer Aussprache wegen des "Verpfeifens" gekommen. Außerdem wollten die junge Frau und der Mann (Verteidiger Peter Monz) am nächsten Tag wegen des anstehenden Gerichtsverfahrens gemeinsam einen Termin beim Rechtsanwalt wahrnehmen.

Gegen Mitternacht angekommen, habe der 35-Jährige aus der Küche zwei volle Weingläser gebracht. Später habe es noch eine Nase Kokain gegeben. Sie habe sich bis dahin „angeheitert“ gefühlt, beschrieb die Geschädigte dem Gericht unter Vorsitz von Richterin Silke Knigge. Dann sei sie zur Toilette gegangen, danach sei recht unvermittelt ihre Erinnerung weg gewesen – ein Filmriss.

Am nächsten Morgen wachte sie nackt in seinem Bett auf

Als sie am nächsten Vormittag nackt im Bett mit dem Angeklagten aufgewacht sei, sei ihr immer noch schummrig gewesen. Bei einer gemeinsamen Zigarette habe man über einen One-Night-Stand, ein spontanes Sex-Abenteuer gesprochen, dann sei sie nach Hause gefahren. Erst allmählich habe sie ihre Gedanken sortiert und gar nicht mehr zu weinen aufhören können, schilderte die junge Frau. Sex während der Regelblutung? Das sei nicht ihr Ding. Analsex? Das habe sie noch nie gewollt. Sex mit einem deutlich älteren Mann, Vater kleiner Kinder, eine Art „Papa-Schlumpf“, wie sie ihn beschreibt? Gar kein Gedanke. Bis auf einen wachen Sekundenbruchteil habe sie nie zu einer Erinnerung an jene Nacht finden können. Im Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin kam der Verdacht auf: Könnte sie mit K.O.-Tropfen betäubt und dann vom Angeklagten vergewaltigt worden sein? Etwa aus Rache für das Verpfeifen?

Waren an dem fraglichen Abend K.-o.-Tropfen im Spiel? Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolfoto)

Aus Sicht des Angeklagten sei es gemäß Verteidigererklärung in jener Nacht zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen ihm und der Frau gekommen. Man habe sich geküsst, er habe die Frau ins Bett getragen. Sie habe sich zu keiner Zeit gewehrt oder ablehnend gezeigt, sie habe aktiv mitgemacht.

Die Polizei fand beim Angeklagten jede Menge Drogen

Weil sie Unterleibs-Schmerzen hatte, ging die Kinderpflegerin zu ihrer Frauenärztin, die sie wegen des K.-o.-Tropfen-Verdachts zur Polizei schickte. Zunächst, so die Geschädigte, sei es ihr gelungen, einen erneuten Tatvorwurf gegen den Angeklagten zu verhindern. Als aber auch im Freundeskreis ermittelt werden sollte, habe sie Monate später schließlich selbst ausgesagt. Als Polizeiermittler in der Wohnung des Angeklagten aufkreuzten, um Hinweise auf eine mögliche Vergewaltigung zu sammeln, fanden sie zunächst ganz anderes: Drogen der verschiedensten Art nämlich, um die sechs Kilo, eine Menge ausreichend für tausende Konsumenten-Packungen. Weil auch noch zwei Schreckschusswaffen entdeckt worden waren, stand der Tatvorwurf des Drogenhandels mit Waffen im Raum. Vorbei war es mit der Bewährungsstrafe für den Angeklagten, im Oktober 2019 kam er ins Gefängnis, wo der Mann bis heute sitzt.

In vorangegangenen Sitzungen wurde vom Gericht zunächst der Tatkomplex des Drogenhandels aufgearbeitet. Dabei zeigte sich der Angeklagte bezüglich der aufgefundenen Mengen und auch der Waffen weitestgehend geständig. Anders jetzt bei der Aufklärung des Vergewaltigungs-Komplexes, wo Aussage gegen Aussage steht.

Was der Gutachter zu dem „Blackout“ sagt

Hilfe bei der Aufklärung holte sich das Gericht durch ein Gutachten des Toxikologen Professor Frank Mußhoff. Der schrieb und rechnete mit bei alledem, was die Beteiligten an Alkohol- und Drogenkonsum berichteten, konnte dem Gericht aber abschließend „kein stimmiges Bild“ zeichnen. Die (kürzere) Wirkweise sogenannter K.-o.-Tropfen passe nicht zu dem lang andauernden Blackout, wie ihn die Geschädigte durchlebt haben will. Alkohol allein passe ebenfalls nicht, betäube einen möglichen Vergewaltigungsschmerz nicht umfassend. Bleibe der Gedanke an mögliche Wechsel- und Kombinationswirkungen von Alkohol, Kokain, Liquid Ecstasy (K.-o.-Tropfen) oder etwas anderem, die bei der jungen Frau zu der geschilderten Erinnerungslücke geführt haben könnten. Eine Sicherheit könne er nicht bieten, so der Gutachter, letztlich müsse das Gericht eine Bewertung vornehmen. Das Verfahren wird kommende Woche mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

