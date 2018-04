Ex-Bahngelände: Endlich packt jemand an

Seit Jahren liegen im Hochfeld große ehemalige Bahnflächen brach. Nichts ist passiert. Jetzt gibt es einen Ansatz - er gehört unterstützt.

Es ist noch nicht lange her, da hat sich die Stadt von einem Grundsatz verabschiedet. Danach galt, dass neue Wohngebiete innerhalb des bebauten Raumes in Augsburg entstehen sollen, vor allem auf großen Industrie- und Militärbrachen. Dort gab es genügend Grund. Doch weil Augsburg schnell wächst, ging er früher aus als erwartet. Deshalb soll nun auf der grünen Wiese das große neue Baugebiet Haunstetten Südwest entstehen – und das in Zeiten, denen in ganz Bayern über den fortschreitenden Flächenfraß von Kommunen diskutiert wird.

Dabei gibt es eine Industriebrache in Augsburg, die städtebaulich eine herausragende Bedeutung hat: Das alte Bahngelände im Hochfeld. Es hat eine zentrumsnahe Lage und, Industriedenkmäler und das künftige Bahnparkmuseum als Nachbarn. Damit wäre es für ein neues Wohngebiet sehr interessant. Auch die heutigen Anwohner im Hochfeld hätten statt eines abgesperrten Niemandslandes endlich ein ansprechendes Umfeld, das ihr Wohnviertel aufwerten würde.

Komplizierte Rechtslage

Weil aber auf den weitläufigen alten DB-Arealen auch Gewerbetreibende und vor allem verschiedene Eisenbahnunternehmen einen Standort haben, traute sich lange kein Investor an das Gebiet heran. Eisenbahnrecht hat Vorrang vor privater Bebauung, eine Befreiung zu erreichen, gilt als äußerst langwierig, kompliziert und ist mit erheblich mehr Aufwand und finanziellen Risiken verbunden als ein Vorhaben auf der grünen Wiese. Auch vorhandenes Gewerbe und neues Wohnen zusammenzubringen, ist nicht einfach.

Immer wieder wurde die Stadt von Experten ermahnt, eine aktivere Rolle zu spielen, um eine angemessene Zukunft für dieses wichtige Areal zu finden. Der Baureferent hat bislang keine rühmliche Rolle gespielt, Visionen zu entwickeln. Nun will ein großer Münchner Immobilienkonzern einsteigen, um endlich eine städtebauliche Entwicklung in Gang zu bringen. Dafür sollte er die Unterstützung der Stadt bekommen. Neue Wohnungen werden in Augsburg dringend gebraucht. Davon sprechen ständig alle Politiker. Oberbürgermeister Kurt Gribl sagte im vergangenen Jahr, als es um die Rettung des Bahnparks und die Schwierigkeiten auf dem alten Bahngelände ging: „Ich will nicht Totengräber einer künftigen Entwicklung sein.“ Das kann die Stadt nun beweisen.

