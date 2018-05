vor 18 Min.

Exhibitionist belästigt 74-jährige Passantin

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt sein und war im Schäfflerbachviertel unterwegs.

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Bergmühlstraße (Schäfflerbachviertel) eine 74-jährige Passantin belästigt. Als die Frau an dem an einem Zaun lehnenden Mann vorbeiging, habe sie bemerkt, dass dieser die Hose nach unten gezogen habe und ihr nackte Tatsachen präsentierte, so die Polizei. Als die Frau den Unbekannten ansprach und mit der Polizei drohte, zog dieser laut Ermittlungen die Hose nach oben und ging davon. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg, weil der Vorfall erst eine Stunde später bei der Polizei gemeldet wurde.

Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt und um die 1,80 Zentimeter groß sein. Er ist schlank mit schmalem Gesicht und Dreitagebart. Er trug eine schwarze Windjacke, eine olivgrüne Sporthose und braue Schnürstiefel. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Basecap. Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323 2810. (skro)