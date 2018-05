13:00 Uhr

Exhibitionist belästigt Joggerin beim Stadtwald

In der Nähe des Siebentischwalds lässt ein Mann seine Hose herunter und onaniert vor einer Frau. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenaussagen.

Eine Joggerin ist am Dienstagmorgen in Augsburg von einem Exhibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, trat der Mann in der Frischstraße aus dem Gebüsch und onanierte mit heruntergelassener Hose vor der Frau.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, Drei-Tage-Bart, schwarze, mittellange, zurückgekämmte Haare, blau-graue Oberbekleidung. Der mutmaßliche Täter soll "eher südländisch bzw. arabisch aussehen".

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (AZ)

