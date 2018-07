vor 29 Min.

Exhibitionist belästigt Studentin in Augsburger Grünanlage

Eine junge Frau ging in einer Grünanlage in Augsburg spazieren. Dann tauchte ein Mann auf, der sie als Exhibitionist belästigte.

Eine 22-jährige Studentin ist am Montag gegen 14.30 Uhr von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die junge Frau war nach Polizeiangaben in der Grünanlage am Stephingerberg unterwegs und setzte sich im Bereich des Baches auf eine Bank. Dabei sah sie den Unbekannten, der ihr offenbar gefolgt war. Der Mann blieb laut Polizei in einiger Entfernung stehen und habe sich mit Blickkontakt zu ihr selbst befriedigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte wieder.

So wird der Mann beschrieben

Der Täter wird so beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einem dunkelgrauen Pullover ohne Kapuze, einer knielangen dunkelblauen Jeans und Halbschuhen. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (AZ)

