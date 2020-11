14:03 Uhr

Exhibitionist entblößt sich am Wertachufer in Pfersee

Eine Frau war an der Wertach in Pfersee unterwegs. Da fiel ihr ein Mann auf einer Bank auf. Ein Exhibitionist.

Es war am Donnerstag gegen 11.40 Uhr, als die 32-Jährige am Wertachufer in der Nähe des eisernen Steges spazieren ging. Dabei erblickte sie einen Mann, der auf einer Bank saß und an seinem Geschlechtsteil herumfummelte.

Der Unbekannte hatte ein schwarzes Mountainbike und trug eine schwarze Jacke. Nach Angaben der Frau ist der Exhibitionist rund 1,80 Meter groß und circa 48 bis 50 Jahre alt.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)

