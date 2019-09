17:38 Uhr

Exhibitionist entblößt sich an Haltestelle vor mehreren Frauen

An der Haltestelle Wertachbrücke in Augsburg hat sich ein Mann vor mehreren Frauen entblößt.

Ein Mann hat in Augsburg an der Haltestelle "Wertachbrücke" mehrere Frauen belästigt. Auch in der Straßenbahn hörte er nicht damit auf. Er war massiv alkoholisiert.

Ein betrunkener Mann hat am Freitagabend an der Haltestelle „Wertachbrücke“ vor mehreren Frauen seine Hose heruntergelassen, so die Polizei. Als eine Straßenbahn der Linie 4 einfuhr, vollzog der 36-Jährige laut Polizeibericht sexuelle Handlungen an sich und urinierte in die Haltestelle. Danach stieg er in die Tram und entblößte sich erneut. Polizeibeamte konnten den mit über 2,4 Promille alkoholisierten Exhibitionisten wenig später in der Straßenbahn vorläufig festnehmen. Jetzt ermittelt die Kripo. (eva)

Themen folgen