14:45 Uhr

Exhibitionist entblößt sich in der Augsburger Wolfzahnau

Ein Mann mit heruntergelassener Hose hat in der Augsburger Wolfzahnau eine junge Frau belästigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Fridtjof Atterdal

Mit heruntergelassener Hose ist am Donnerstagabend ein Mann hinter einer 28-jährigen Frau in der Wolfzahnau aufgetaucht. Der Unbekannt nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor, so die Polizei. Obwohl die Frau ihn ansprach, ließ er sich nicht von ihr stören. Die Frau meldete den Vorfall am Freitag der Polizei.

Augsburg: So beschreibt die Polizei den Exhibitionisten in der Wolfzahnau

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und führte ein Fahrrad mit Kindersitz mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

Themen folgen