vor 52 Min.

Exhibitionist lässt am Kuhsee die Hose herunter

Am Kuhsee hat sich am Samstagabend ein Exhibitionist einer Frau unsittlich gezeigt. Dann kam die Polizei.

Er kann es offenbar nicht lassen. Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr als Exhibitionist am Kuhsee in Erscheinung getreten. Laut Polizei zeigte er sich dort mit heruntergelassener Hose einer Frau. Die Polizei konnte ihn noch an Ort und Stelle festnehmen. Wie ein Sprecher meint, sei der Mann bereits "amtsbekannt". (ina)

