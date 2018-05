vor 53 Min.

Exhibitionist lauert Frau am Wertachufer bei Pfersee auf

Ein Exhibitionist hat am frühen Samstagmorgen am Wertachufer bei Pfersee einer Spaziergängerin aufgelauert.

In den frühen Morgenstunden war an der Wertach bei Pfersee ein Exhibitionist unterwegs. Er erschreckte eine Frau von hinten und machte eindeutige Gesten.

Nichtsahnend war am frühen Samstagmorgen gegen halb sieben Uhr eine 31 Jahre alte Spaziergängerin am Pferseer Wertachufer unterwegs. Sie war gerade im Bereich der Lutzstraße, als sich von hinten ein Unbekannter näherte. Der Mann berührte sie an der Schulter und ihr gegenüber eindeutig sexuell motivierte Äußerungen machte. Zugleich onanierte er.

Exhibitionist am Wertachufer bei Pfersee unterwegs

Als die Frau den Exhibitionisten anschrie und ein Jogger in die Nähe kam, flüchtete der Täter in Richtung Lutzstraße. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 17 Jahre alt, 170 cm groß und schlank, schwarze Haare, sprach akzentfrei Deutsch, grau-olive Kapuzenjacke (Kapuze über den Kopf gezogen), grau-olive Jogginghose, Sportschuhe.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. Besonders der bislang unbekannte Jogger, der nach der Flucht des Täters der Frau seine Hilfe angeboten hat, wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden. (AZ)