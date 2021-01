vor 23 Min.

Exhibitionist mit Pudelmütze zeigt sich Passantin in Haunstetten

Auf ihrem Einkaufsweg in Haunstetten ist einer Frau ein Exhibitionist begegnet.

Auf ihrem Einkaufsweg in der Weddigenstraße in Haunstetten ist eine Passantin am Montag gegen 13 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden. Dieser stand mit entblößtem Geschlechtsteil im Gebüsch und schaute die Frau an.

Was die Zeugin dem Exhibitionisten zurief, berichtet die Polizei nicht. Jedenfalls müssen ihre Worte deutlich gewesen sein, denn der Unbekannte suchte das Weite. Er kann lediglich dürftig beschrieben werden: circa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle Kleidung mit Pudelmütze. Die Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo Augsburg ermittelt. Hinweise werden unter 0821/323-3810 entgegengenommen. (ina)

