Exhibitionist unterwegs? Mann soll zwei Frauen beleidigt haben

Zwei Spaziergängerinnen bemerken in Augsburg einen Mann auf einer Parkbank, der verdächtige Bewegungen ausführt. Als sie die Polizei rufen, läuft er weg.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstag zwei Frauen an der Stadionstraße belästigt haben. Nach Angaben der Polizei bemerkten zwei Spaziergängerinnen, die sich gegen 18.30 Uhr in den Parkanlagen oberhalb des Schlittenberges an der Stadionstraße aufhielten, beim Vorbeigehen einen Mann, der auf einer Parkbank saß. Den beiden Frauen fiel den Angaben zufolge bereits beim Annähern an die Bank auf, dass sich die Hand des Mannes in seinem Schritt befand. Als die Frauen die Person passiert hatten, bemerkte eine der beiden Frauen, dass der Mann Bewegungen unter der Hose ausführte. Als die Frauen die Polizei alarmierten, lief der Mann über einen Trampelpfad in Richtung Stadionstraße davon. Beschrieben wird der Mann wie folgt: Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er war demnach schlank mit hellem Hautton, trug ein schwarzes Käppi und eine schwarze, enge, lange Sporthose sowie ein blaues langärmliges Oberteil und schwarze Turnschuhe sowie einen schwarzen Rucksack mit orangefarbener Umrandung. Um Hinweise bittet die Kripo unter Tel. 0821/323-3810. (jaka)