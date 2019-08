vor 55 Min.

Exhibitionist zeigt sich zwei Frauen an der Wertach

Ein Mann hat sich vor zwei Frauen an der Wertach entblößt.

Zwei 23 Jahre alte Frauen sind am frühen Montagabend an der Wertach einem Exhibitionisten begegnet. Beide hatten es nicht weit zum Plärrer.

Es war am Montag kurz vor 19 Uhr als der unbekannte Mann am Wertachufer in der Hessenbachstraße gegenüber den beiden Frauen unsittlich auftrat. Wie die Polizei berichtet, spielte sich der Vorfall auf Höhe der Lokalbahnbrücke ab. Demnach suchte der Exhibitionist Blickkontakt zu den jungen Frauen und befriedigte sich. Die Zeuginnen gingen zur Plärrerwache und erstatteten dort Anzeige. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Exhibitionist wird folgendermaßen beschrieben: Circa 50 Jahre, 1,75 Meter groß, korpulente Statur, blaue Jogginghose, weißes T-Shirt mit aufgedruckten Symbolen, weiße Schuhe

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise auf den Täter. (ina)

Themen Folgen