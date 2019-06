00:32 Uhr

FW wollen Gratis-Nahverkehr

Peter Hummel ist OB-Kandidat der Freien Wähler. Er will Augsburg zur klimaneutralen Großstadt machen

Die Freien Wähler haben den Journalisten Peter Hummel, 50, kürzlich erwartungsgemäß zum OB-Kandidaten bestimmt. Hummel setzte sich mit großer Mehrheit gegen Jens Wunderwald, rühriger Aktivist in der Bürgeraktion Pfersee, durch. Hummel sagt, dass er den Markenkern der Freien Wähler, nämlich eine ideologiefreie Sachpolitik, in Augsburg weiter ausbauen wolle.

Hummel kündigte an, mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (FW) ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, mit dem Augsburg die erste klimaneutrale Großstadt Bayerns wird. Dazu gehöre auch ein attraktiverer Personennahverkehr. „Eine ganz konkrete erste Forderung ist die kostenlose Benutzung von Bussen und Straßenbahnen an Samstagen. Dies tangiert die Besitzer von Zeitkarten nur unwesentlich und wir haben die Chance, die Menschen umweltfreundlich und bequem in die Innenstadt zu bringen.“ Das würde die Innenstadt stärken. Er forderte auch eine Stärkung des Fahrradverkehrs. Es sei inkonsequent, die Anschaffung von Lastenrädern zu fördern, aber keinen einzigen Autoparkplatz zum Abstellplatz für die Gefährte umzuwandeln. Beim Thema Schulsanierung greift Hummel die Stadtregierung an. Es sei nicht begründbar, dass die Sanierung des Holbein-Gymnasiums aus Geldmangel verschoben werde, gleichzeitig Millionenbeträge in die Theatersanierung und den Bau des Bahnhofstunnels (die Stadt selbst ist dabei aber nur mit einem kleinen Betrag betroffen) gepumpt würden. Was die Bezirksausschüsse betrifft, die die Freien Wähler schon in der Vergangenheit gefordert hatten und für die sich nun auch CSU-OB-Kandidatin Eva Weber erwärmt, sagt Hummel, dass diese Stadtteilgremien gleich bei der nächsten Kommunalwahl mitgewählt werden müssten, wenn sie nicht „Stuhlkreise ohne Beschlussfunktion“ sein sollen. Hummel ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler. Vor einem Jahr weigerte sich das Pfarrgemeinderatsmitglied von St. Ulrich, eine AfD-Gruppe durch die Kirche zu führen, was für Schlagzeilen sorgte. (AZ, skro)

