Färberturm sieht Fertigstellung entgegen

Stadtspitze steht Rede und Antwort auf Fragen von 200 Bürgern. Oberbürgermeister und seine Referenten machen Station im Textilviertel

Von Silvia Kämpf

Bäume, Bodenversiegelung durch Neubauten, Schwabencenter und Parksituation am Zoo waren die bestimmenden Themen beim Stadtteilgespräch im Martini-Park des Textilviertels. Ziemlich genau um 19 Uhr legten Oberbürgermeister Kurt Gribl und seine Referenten-Riege los, Antworten auf die drängendsten Fragen von rund 200 Besuchern zu geben. Wie in den vorangegangenen Veranstaltungen stellte er den Interessenten dafür „die Dauer eines guten Fußballspiels mit eventueller Verlängerung und Elfmeterschießen“ in Aussicht. „Sind Sie damit einverstanden?“, fragte er in die große Runde, nicht ohne süffisant hinzuzufügen: „Widerstand ist beinahe zwecklos.“

Wie das Umweltreferat bereits mitgeteilt hatte, sollen am Montag, 25. November, die Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume im und am Herrenbach beginnen. Nach eingehender Prüfung von Standorten, seien 40 als tauglich befunden worden, bestätigte Umweltreferent Reiner Erben. Er ließ durchblicken, dass die abgeholzten Exemplare „am falschen Platz standen“ – ein Fehler, den man nicht wiederholen wolle. Laut Susanne Altmann von der Baum-Allianz umfasst die in Aussicht gestellte Ersatzpflanzung jedoch rund weitere 100 Bäume. Sie wollte wissen, ob diese für den Herrenbach vorgesehen sind.

In der Interimsspielstätte des Staatstheaters Augsburg, wo Hausherr und Intendant André Bücker die Bürger willkommen hieß, war auch die unmittelbare Nachbarschaft ein Thema. Der stimmlich angeschlagene Baureferent Gerd Merkle war wie so oft der gefragteste Mann des Abends. „Was geschieht nun mit dem leer stehenden Obi-Areal an der Reichenberger Straße?“, lautete eine der vielen Fragen an ihn. Die Investorenfamilie bereite einen Bebauungsplan für Wohnbebauung vor, erklärte er, nicht ohne zu betonen, dass die Stadt hier eine Chance habe, eine „Bausünde aus den 1990er Jahren“ zu beheben.

Thema war auch die Zufahrtssituation zu Zoo und Botanischem Garten, die zunehmend für Bewohner der Siebentischstraße zur Belastung wird. Nach wie vor geht es um den Bau eines neuen Parkhauses, von dem Referent Gerd Merkle nichts hält. Er gibt zu bedenken, dass eine Erhöhung des Parkplatzkontingents auch die Zahl der Fahzeuge um etwa 2000 erhöhen würde. Aus diesem Grund werde man 2020 wieder mit dem Ordnungsdienst arbeiten, den man sich in diesem Jahr an 25 Wochenenden 120000 Euro kosten ließ. Stadtwerke-Chef Walter Cassazza empfahl „wärmstens“ den Bus der Linie 32, mit dem die Stadt eine „ideale Anbindung“ an den Hauptbahnhof habe. Allerdings fehle ein Kombi-Ticket, da die Verkehrsströme – wie auch das Interesse an Zoo und Botanischem Garten – laut Stadtwerke-Chef weit über die Gemarkungsgrenze hinausgehen.

Nach Ansicht der Referenten könnte an der Haltestelle Schwabencenter-West im Herrenbach auf bedarfsgerechte Leihfahrzeuge – Roller oder Lastenräder – umgestiegen werden. Und da sich der Schwabencenter-Ausbau derzeit noch in der Planungsphase befinde, könnten dort auch die Parkplätze mitgenutzt werden. Finanz- und Wirtschaftsreferentin Eva Weber ist froh, dass sich die Einzelhandelskette Edeka zum Bleiben entschlossen hat.

Ein Versprechen gab Gerd Merkle zum Färberturm gegenüber des Martini-Parks ab. „Ende April sind wir fertig“, sagten die Vertreter auf dem Podium. Was bei der Anfahrt zum Stadtteilgespräch wegen Dunkelheit in der Schäfflerbachstraße nicht mehr zur Geltung kam, war die optische Veränderung des ehemals schwarz eingehausten Turms. Es wurde nicht nur als Einzeldenkmal bezeichnet, sondern auch als künftige Ideenschmiede im Stadtteil unter der Regie der Aktionsgemeinschaft Textilviertel.

Und wer der Meinung ist, es habe sich noch nichts geändert, der müsse sich das Gebäude einmal von innen anschauen, hieß es. Ohne Genehmigung allerdings ist es nicht zu begehen. In Kürze sollen nach Auskunft des Referates die Dacharbeiten beginnen und die Arbeiten im Gebäudeinneren mit den Putzarbeiten aufgenommen werden. Laut Zeitplan ist die Fertigstellung für Frühjahr 2020 terminiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf derzeit 1,2 Millionen Euro. Bezüglich der Nutzung ist die städtische Liegenschaftsverwaltung mit dem Verein Bürgeraktion als künftige Nutzerin in Verhandlungen.

