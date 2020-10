vor 34 Min.

Fahndung mit Foto: 19-jähriger Tatverdächtiger meldet sich bei Polizei

Acht Monate nach einer gefährlichen Körperverletzung am Königsplatz und einer aktuellen Öffentlichkeitsfahndung hat sich der Tatverdächtige gemeldet.

Bei einer Auseinandersetzung am Kö vor acht Monaten hat ein Mann massive Verletzungen erlitten. Warum sich der Tatverdächtige jetzt bei der Polizei gemeldet hat.

Acht Monate nach einem Angriff eines Unbekannten am Königsplatz mit einem Schlagstock ist die Polizei vergangene Woche mit einer Fahndung und einem Foto aus der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit gegangen. Der Vorgang hat offenbar etwas bewegt.

Denn wie die Polizei jetzt berichtet, hat sich am Dienstag der bislang unbekannte Tatverdächtige bei der Polizeiinspektion-Mitte gemeldet. Dort tauchte er in Begleitung seines Rechtsanwaltes auf. In Anwesenheit der sachbearbeitenden Staatsanwältin machte der 19 Jahre alte gebürtige Augsburger Angaben zum Tatvorwurf.

Massive Körperverletzung am Augsburger Königsplatz

Es geht um einen Vorfall, der sich bereits am Sonntag, 12. Januar, gegen 5.15 Uhr morgens am Königsplatz zugetragen hatte. Damals war es laut Polizei zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der Verdächtige schlug laut Ermittlungen dem Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock ins Gesicht. Das Opfer erlitt massive Verletzungen, der Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt seitdem in dem Fall.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wird er am Mittwoch wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, betont die Polizei.

Die Polizei war in dem Fall erst acht Monate nach der Tat mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit gegangen. Man habe zunächst alle anderen Ermittlungsansätze ausschöpfen wollen. Erst dann wollte man beim Gericht einen entsprechenden Beschluss beantragen, der eine Veröffentlichung erlaube, hieß es vonseiten der Polizei. (ina)

