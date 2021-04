Fahndung widerrufen: 77-Jährigen aus Augsburg ist wieder da

Im Bereich Augsburg wurde am Donnerstag ein 77-jähriger Mann vermisst. Am späten Abend meldete die Polizei, dass er wohlbehalten zurück bei der Familie sei.

Entwarnung: Der 77-Jährige, nach dem die Polizei am Donnerstag in Augsburg gesucht hatte, ist wieder aufgetaucht. Er war gegen 13.15 als vermisst gemeldet worden, die Polizei vermutete den vermutlich orientierungslosen Mann im Stadtgebiet Augsburg oder im Stadtwald. Um 22 Uhr meldete die Polizei dann, dass er wohlbehalten aufgefunden und an die Familie übergeben wurde.(AZ)

