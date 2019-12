vor 19 Min.

Fahndungserfolg: Polizei fasst mutmaßlichen Sextäter

Die Polizei hat am Donnerstag eine Fahndung nach einem Sextäter herausgegeben. Dann ging alles ziemlich schnell.

Nach einem Fahndungsaufruf hat die Polizei einen mutmaßlichen Sextäter festgenommen. Nach dem Übergriff auf eine Frau im September in einer Bar in der Heilig-Grab-Gasse hat die Polizei am Donnerstag ein Plakat mit Bildern einer verdächtigen Person veröffentlicht. Innerhalb kurzer Zeit gingen mehrere Hinweise auf den abgebildeten Mann ein. Die Kriminalpolizei konnte noch am Donnerstagnachmittag den verdächtigen Mann festnehmen.

Demnach handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Augsburg. Der dringend Tatverdächtige wurde Freitagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen Vergewaltigung. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht genannt werden, so die Polizei.

Die 23-jährige Frau hatte sich in den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. September, in der Bar aufgehalten. Auf der Toilette im Obergeschoss wurde sie offenbar angegriffen. Ein Mann war ihr in die Kabine gefolgt und habe sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen, berichtete die Polizei. (ina)

