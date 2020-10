vor 14 Min.

Fahrerflucht in Oberhausen: Unbekannter hinterlässt 2000 Euro Schaden

Auf einem öffentlichen Parkplatz in Oberhausen ist ein Auto angefahren worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Kia eines Augsburgers ist am Donnerstag zwischen 13.45 und 15.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Oberhauser Hirblinger Straße von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323 2510 zu melden. (ina)