15:20 Uhr

Fahrgast schlägt einen Kontrolleur und droht, ihn mit Corona anzustecken

Eine Fahrkartenkontrolle in einem Bus ist am Dienstag in Augsburg eskaliert. Ein Mann hatte kein Ticket dabei und rastete aus.

Eine Fahrkartenkontrolle in einem Bus ist am Dienstag in Augsburg eskaliert. Ein Mann hatte kein Ticket dabei und rastete aus.

Eine Fahrkartenkontrolle ist am Dienstag im Bereich der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen eskaliert. Nach Angaben der Polizei verlangten zwei Kontrolleure das Ticket eines 43-jährigen Fahrgastes. Der Mann befand sich in einem aus dem Landkreis Dillingen kommenden Linienbus und konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen, so die Polizei. Als der Bus an der Haltestelle Bärenwirt hielt, versuchte der Mann demnach, aus dem Bus zu fliehen, um zu verhindern, dass seine Personalien festgestellt wurden.

Als die Kontrolleure sich ihm in den Weg stellten, schlug er einem 23-jährigen Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Zudem beleidigte er die Kontrolleure und drohte ihnen, sie mit Corona anzustecken, so die Polizei. Die Kontrolleure riefen die Polizei, die schließlich die Personalien des 43-Jährigen aufnahm. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem soll abgeklärt werden, ob der 43-Jährige tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist. (jaka)

Themen folgen