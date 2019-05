vor 37 Min.

Fahrgast und Busfahrer geraten aneinander

Ein 20-jähriger Fahrgast hat sich am Dienstagabend bei einer Prügelei mit einem Linienbusfahrer eine Platzwunde zugezogen.

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr hat ein Linienbusfahrer der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Gruppe Fahrgäste gemeldet. Der Bus stand an der Endhaltestelle der Linie 2 an der Haunstetter Straße. Eine 23-Jährige hatte sich in der Haltestelle alkoholbedingt übergeben. Daraufhin kam es zum Streit zwischen der Gruppe und dem 44-jährigen Busfahrer.

20-jähriger Fahrgast muss medizinisch versorgt werden

Ein alkoholisierter 20-Jähriger zog sich bei der Auseinandersetzung mit dem Fahrer eine Platzwunde im Gesicht zu, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Wegen der wechselseitig begangenen Körperverletzungen ermittelt die Polizei nun sowohl gegen den 20-jährigen Fahrgast als auch gegen den Busfahrer. (slor)

Themen Folgen