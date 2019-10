vor 34 Min.

Fahrrad gesucht? Das Fundbüro versteigert am Freitag Räder

Wer noch ein günstiges Fahrrad für den Alltag sucht, könnte am Freitag fündig werden: Das Fundbüro der Stadt Augsburg versteigert Fahrräder.

Das städtische Fundbüro versteigert wieder Fahrräder, die von keinem Besitzer abgeholt wurden. Am Freitag, 11. Oktober, kommen rund 70 Fahrräder – darunter auch hochwertige Markenräder – meistbietend unter den Hammer. Das Mindestgebot liegt jeweils bei einem Euro. In der Provinostraße 48, direkt neben dem Textilmuseum, können die Räder ab 8.30 Uhr besichtigt werden. Die Versteigerung beginnt um 9 Uhr. Bezahlt wird ausschließlich in bar. (mire)

