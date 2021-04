Fake-Anrufe: Uniklinik Augsburg warnt vor Betrügern am Telefon

Das Augsburger Universitätsklinikum warnt vor betrügerischen Anrufen, die offenbar derzeit getätigt werden. So sollten Angerufene reagieren.

Wie die Uniklinik berichtet, seien am Mittwochmorgen in der Telefonzentrale der Klinik zahlreiche aufgeregte Anrufe eingegangen. Bürgerinnen und Bürger erzählten, sie hätten einen Anruf aus der Uniklinik erhalten, in dem ihnen mitgeteilt wurde, ein Angehöriger sei als Patient in die Uniklinik eingeliefert worden und benötige nun dringend Geld zur weiteren Behandlung.

Die Uniklinik Augsburg weist darauf hin, dass es sich hier um sogenannte Fake-Anrufe handelt. Es wird gewarnt, dass die Betrüger am Telefon raffiniert vorgehen, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Das Klinikum würde jedoch niemals auf diese Art und Weise agieren, heißt es aus der Pressestelle. Weiter wird appelliert, keinesfalls auf diese Anrufe zu reagieren oder Aufforderungen nachzukommen, in irgendeiner Art und Weise Geld zu hinterlegen. "Am besten ist, Sie ignorieren diese Anrufe und legen unverzüglich auf", wird geraten.

Neue Masche: Betrügerische Anrufe unter dem Deckmantel der Augsburger Uniklinik

Dass Kriminelle am Telefon Lügengeschichten auftischen, um ihre Opfer um Geld zu bringen, kommt immer wieder vor. Oft wird, gerade bei älteren Menschen, der sogenannte Enkeltrick angewandt, manchmal geben sich die Betrüger auch als Polizisten oder Mitarbeiter von Justiz, Banken oder der Telekom aus. Dass Täter nun auch unter dem Deckmantel der Uniklinik anrufen, sei tatsächlich neu, meint Polizeisprecher Michael Jakob.

"Das ist sehr dreist. Es ist immer eine perfide Art, den Menschen Angst einzujagen und damit Druck aufzubauen." Jakob vergleicht die Anrufe mit sogenannten Schockanrufen, bei denen suggeriert wird, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall gehabt. "Wenn die Uniklinik vermeintlich anruft, klingt das natürlich auch dramatisch."

Lesen Sie dazu auch: