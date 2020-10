Falsche Corona-Tests: 31 Augsburger könnten von Panne betroffen sein

Tests sind nie sicher. Einige Testverfahren scheinen nicht ausgereift.

Aber in der Uniklinik liegen schon genug coronapatienten. Auch wenn viele test falsch sind. Die steil ansteigende Kurve kann man nicht nur auf falsche test zurückführen. Oder sind die test immer schlechter geworden?



Die massnahmen sollten besser angepasst werden. Eine Gaststätte mit hygienekonzept und eine Regelung, dass die Anzahl der Personen am Tisch begrenzt wird, wäre besser als die ganz zuzumachen. Alkoholverbot und besonders für to go Wäre gut für Die wirte und würde mehr Sinn machen. Privat treffen dürfen sich auch zwei Haushalte. Und da wird weniger auf hygiene geachtet wie in der Gaststätte.

Maske in der annastrasse dürfte auch ziemlich wirkungslos sein. Dafür müsste die Regelungen zur maskenbefreiung klarer geregelt sein. Die ganzen gefälligkeitsatteste sind doch ein Witz.

Geschäfte müssten stärker darauf achten, dass nicht zuviel Kunden drin sind. Einige ist es egal wieviel. Hauptsache die Kasse klingelt.



Die massnahmen haben wir nicht der Politik zu verdanken, sondern den coronaleugnern. Von der Politik würde ich mir nur besser angepasste massnahmen wünschen.



Was wir brauchen wären mehr schnelltests. Auch wenn die manchmal falsche positive Ergebnisse anzeigen. Wäre aber wichtig um Kliniken und heime besser zu schützen. Lieber bleibt fünf wirkliche negative draußen als ein positiver drin. Die negativen können sich ja nochmals in ruhe testen lassen.

