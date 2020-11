13:53 Uhr

Falsche Polizisten bringen Senioren um Geld: Vier Männer festgenommen

Vier junge Männer aus Augsburg und dem Umland sind am Dienstag festgenommen worden. Sie sollen Teil einer sogenannten Abholer-Bande sein.

Von Ina Marks

Die Polizei hat am Dienstag drei Männer aus Augsburg und einen Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg festgenommen. Sie werden verdächtigt, zu einer sogenannten Abholer-Bande zu gehören. Es ist immer wieder dieselbe Masche, die mit Telefonanrufen falscher Polizisten beginnt, wie Oliver Barnert, Sprecher des Polizeipräsidiums München berichtet. In diesem Fall ermittelt das dortige Kriminalderzernat.

"Die vermeintlichen Polizisten geben am Telefon vor, dass in der Nähe des Angerufenen Einbrecher geschnappt wurden, die Zettel mit Namen und Adresse des Betroffenen bei sich hatten." Sie erkundigten sich bei den Opfern, ob diese Wertgegenstände zuhause oder bei der Bank aufbewahrten. Dabei würden sich die Betrüger am Telefon äußerst seriös geben. Immer wieder überzeugten sie auf diese Weise ihre Gesprächspartner, dass es sicherer für diese sei, das Geld der Polizei zu übergeben. An diesem Punkt kämen dann die sogenannten Abholer ins Spiel.

Die betrügerischen Anrufe würden meist über Callcenter mit Sitz im Ausland abgewickelt. "Dort werden Telefonbücher durchgegangen und Menschen, die einen älter klingenden Vornamen haben, angerufen", sagt der Polizeisprecher. Dass derartige Anrufe außerhalb der Zuständigkeit der deutschen Justiz getätigt werden, erschwere die Ermittlungen, bestätigt Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I.

Bereits seit September sitzen ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg und ein 21-Jähriger aus Augsburg in Untersuchungshaft. Die beiden sind dringend verdächtigt, dass sie als Abholer eine 70 Jahre alte Münchnerin im Stadtteil Ludwigsvorstadt um mehrere Tausend Euro Bargeld betrügen wollten.

Ermittler durchsuchen Objekte in Augsburg

Am Dienstag durchsuchten nun Ermittler Objekte im Augsburger Raum. Dabei nahmen sie die vier weiteren Tatverdächtigen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren fest. Gegen drei der Männer beantragte die Staatsanwaltschaft München I bereits Haftbefehle. Beim vierten würden noch Haftgründe geprüft, so die Polizei. Ob die sechs mutmaßlichen Abholer untereinander Kontakt hatten, könne man laut Polizeisprecher Barnert noch nicht sagen. Solche Bandenstrukturen funktionierten von oben nach unten. "Die Abholer bekommen nur von oben Anweisungen."

Der sechsköpfigen Bande können laut Polizei derzeit über zehn Taten beweiskräftig zur Last gelegt werden. Dabei sollen sie ihre Opfer um ein Gesamtvermögen von mehreren Hunderttausend Euro gebracht haben.

Bei ihren Ermittlungen stellten die Beamten zusätzliche Fälle im südbayerischen Raum und in Baden-Württemberg fest, die den Tatverdächtigen zur Last gelegt werden. Teilweise gelangten die Taten erst durch die Ermittlungen zur Anzeige, da die Opfer weiterhin in der Annahme waren, mit der richtigen Polizei zusammengearbeitet zu haben, oder weil sie sich schämten, die Taten anzuzeigen, heißt es vonseiten der Polizei.

