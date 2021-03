16:18 Uhr

Falsche Polizisten wollen Augsburger um ihr Geld bringen

Immer wieder melden sich Betrüger per Telefon und wollen die Angerufenen um ihr Geld bringen. Nun gab es erneut Fälle.

Von Andrea Wenzel

Immer wieder geben sich Menschen am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen auf diese Weise, die Angerufenen um ihr Vermögen zu bringen. Zuletzt, heißt es im aktuellen Polizeibericht, hätten falsche Polizeibeamte am Dienstag versucht, mit diesem Trick an Geld zu kommen.

Betrüger gaukeln vor, Vermögen der Opfer schützen zu wollen

Dabei gaben sie gegenüber den Opfern an, dass soeben zwei Einbrecher gefasst worden wären und der Name des Angerufenen auf einer Einbruchsliste aufgetaucht sei. Nach Abfrage der Vermögenswerte im Haushalt und auf der jeweiligen Hausbank, boten die falschen Polizisten schließlich an, dieses Vermögen zu sichern, um es so vor möglichen weiteren Einbrüchen zu schützen. In den bekannt gewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen jedoch nicht hinters Licht führen und verständigten stattdessen die richtige Polizei.

Diese warnt erneut vor solchen Trickbetrügereien und bittet Bürger, am Telefon keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse zu geben. Stattdessen sollen sie per Notruf die Polizei informieren oder Kontakt zur Wohnort-Dienststelle aufnehmen – allerdings nur über die selbst herausgesuchte Telefonnummer. (nist)

