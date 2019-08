vor 57 Min.

Falsche Stadtwerkemitarbeiterin fordert am Telefon Geld

Eine Frau hat sich bei einem 85-Jährigen am Telefon als Stadtwerke-Mitarbeiterin ausgegeben. Wie die Betrüger an das Geld des Rentners gelangen wollten und wie er reagierte.

Der 85 Jahre alte Rentner hat am Montagnachmittag einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer erhalten. Eine Frau teilte dem Senior mit, dass er bei den Stadtwerken Augsburg mit seinen Zahlungen in Rückstand sei. Zufällig sei aber ein Mitarbeiter in der Nähe, der das ausstehende Geld gleich abholen könnte.

Der Rentner war sich jedoch absolut sicher, alle Rechnungen beglichen zu haben. Er durchschaute sofort die Betrugsabsicht. Bevor er das Telefongespräch beendete, beschimpfte er die Anruferin noch ordentlich. Unter www.polizei-beratung.de werden weitere Betrugsmaschen erläutert und Tipps gegeben, wie man sich am Telefon davor schützen kann. (ina)

