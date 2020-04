17:19 Uhr

Falscher Handwerker stiehlt Seniorin den Tresor

Ein falscher Handwerker hat sich in Pfersee als Trickdieb betätigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen von Zeugen.

Ein falscher Handwerker hat sich am Samstag in Pfersee als Trickdieb betätigt: Wie die Polizei mitteilt, klingelte zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein Mann am Haus einer Rentnerin in der Bgm.-Bohl-Straße (im Bereich der 50er-Hausnummern). Er gab an, als Handwerker auf der gegenüberliegenden Baustelle tätig und dabei auf kaputte Dachziegel am Haus der Seniorin aufmerksam geworden zu sein.

Diebstahl in Pfersee: Täter wollte angeblich ein Dach reparieren

Er bot der Frau an, den Schaden gleich zu reparieren. Als beide zusammen in das Dachgeschoss gingen und sich das vermeintliche Loch ansahen, wollte der Handwerker unten Spachtelmasse holen. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres etwa 20 mal 30 Zentimeter großen, olivfarbenen Tresors. In jenem bewahrte sie ihr Erspartes auf. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Dieb.

Tresor geklaut: So wird der Unbekannte beschrieben

Er soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Der Mann war schlank, trug kurze dunkelblonde Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Hose sowie einer weißen Jacke mit einem auffälligen blau-roten Muster im Schulterbereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (AZ)

Themen folgen