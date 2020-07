13:45 Uhr

Falscher Polizist bringt Augsburger Seniorin um über 90.000 Euro

Eine 78-jährige Frau aus Augsburg ist zuletzt Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann gab sich als "Kommissar König". Es ist der größte Fall dieser Art seit Langem.

Eine 78-jährige Augsburger Seniorin ist in den vergangenen Wochen von einem Betrüger um viel Geld gebracht worden. Nach Auskunft der Polizei verlor die Frau im Zuge des Betruges ihre kompletten Ersparnisse.

Den Angaben zufolge soll sich der bislang unbekannte Täter vor ein paar Wochen bei ihr als „Kommissar König“ vorgestellt haben und durch geschickte Gesprächsführung zunächst die Vermögensverhältnisse der Frau in Erfahrung gebracht haben. Anschließend behauptete der angebliche Polizeikommissar, dass das Geld der 78-Jährigen nicht mehr sicher sei und behauptete, er wolle ihr Geld bei der Polizei sicher aufbewahren. Er wies die Rentnerin an, immer wieder Geld von ihren Konten abzuheben und es vor ihrer Haustür abzulegen.

Laut Polizei brachte der Betrüger die Frau dazu, dabei die Haustür abzuschließen, da das Geld angeblich mittels einer Drohne abgeholt werde – ein Ablenkungsmanöver, damit der Abholer unerkannt agieren konnte. Der Mann, der als "Kommissar König" auftrat, wies die 78-Jährige auch an, in verschiedenen Augsburger Geschäften Amazon-Gutscheine zu kaufen und die Codes anschließend telefonisch durchzugeben, was die Frau auch tat. Als irgendwann die Konten der Seniorin aufgebraucht waren, sollte sie auf Anweisung auch noch Familienmitglieder um Geld bitten, so die Polizei. Diese verwandten der Seniorin erkannten jedoch die Betrugsmasche sofort und erstatteten am Montag dieser Woche Anzeige bei der echten Polizei. Hierbei habe sich herausgestellt, dass die Geschädigte bis jetzt insgesamt über 90.000 Euro – ihre ganzen Ersparnisse - an die Betrüger ausgehändigt hatte, heißt es weiter

Kriminalität in Augsburg: Das ist die Masche der falschen Polizisten

Die Polizei warnt vor perfide vorgehenden Betrügern, die sich unter einer Legende etwa als Polizeibeamte ausgeben und sich mit derartigen Maschen das Vertrauen der Senioren erschleichen, um sie dann skrupellos abzuzocken. Die meisten Angerufenen durchschauen den Betrug zum Teil schon im Ansatz und beenden das Gespräch, so die Polizei. Aber es gelinge den Betrügern immer wieder, zum Erfolg zu kommen – auch wenn derartig hohe Summen nicht alltäglich sind.

Nach Auskunft der Polizei habe die zuständigen Ermittler, die sich um den Bereich der Organisierten Kriminalität kümmern, in letzter Zeit wieder vermehrte Aktivitäten von falschen Polizeibeamten im Raum Augsburg bemerkt. Insbesondere „Kommissar König“ trete hier regelmäßig in Erscheinung. Die Polizei bittet Familienmitglieder, Freunde und auch Nachbarn, ältere Mitbürger über derartige Betrugsmaschen aufzuklären. (jaka)

Lesen Sie auch:

Themen folgen