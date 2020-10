vor 25 Min.

Falsches Rezept: Mann wird festgenommen

Ein Mann ist in einer Apotheke vorläufig festgenommen worden.

Ein Mann hat offenbar mehrfach versucht in einer Apotheke ein gefälschtes Rezept einzulösen. Das hatte Konsequenzen für ihn.

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in einer Apotheke in der Neuburger Straße von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatte er dort ein offensichtlich gefälschtes Rezept für ein schmerzstillendes Betäubungsmittel vorgelegt.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der in Augsburg wohnhafte Tatverdächtige bereits am Freitagabend kurz vor Mitternacht versucht, das Rezept am Notschalter derselben Apotheke einzulösen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. (ina)

