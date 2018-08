00:35 Uhr

Falschparker kassieren die meisten Strafzettel

Ordnungswidrigkeiten können mächtig ins Geld gehen. Wir zeigen, welche Vergehen am häufigsten in Augsburg geahndet werden und geben Tipps, wie Sie im Sommer Ihr Portemonnaie schonen

Von Tim Frehler

Eine teure Kaffeepause hat das Ehepaar Frick kürzlich im Gögginger Park erlebt: Weil Rita Frick auf einem Spielplatz rauchte und sich laut Bußgeldbescheid außerdem Hund Melio auf dem Spielplatz aufgehalten hatte, mussten sie und ihr Ehemann Joachim 100 Euro Bußgeld bezahlen.

Die beiden sind nicht die Einzigen, die für Ordnungswidrigkeiten bestraft wurden. Wir bieten eine Übersicht über die häufigsten Vergehen in Augsburg, die der Ordnungsdienst und das Verkehrsüberwachungsamt zwischen Januar und Oktober 2017 erfasst haben:

1 Falschparker

Sie führen die Hitliste der Ordnungswidrigkeiten in Augsburg an. 124277 Parkraumverstöße notierten die Verkehrsüberwacher zwischen Januar und Oktober 2017. Die meisten davon wurden in der Maximilianstraße festgestellt. Darauf folgen die Bahnhof- und die Hermanstraße.

2 Zu hohe Geschwindigkeit

Bis Ende Oktober 2017 führte das Verkehrsüberwachungsteam 939 Messungen durch. Dabei überschritten Autofahrer im Stadtgebiet Augsburg 43536 Mal die zulässige Geschwindigkeit. Die meisten Raser wurden in der Gabelsbergerstraße erwischt. 10056 Mal waren Autofahrer dort schneller als erlaubt unterwegs. Robert Port von der städtischen Verkehrsüberwachung sagt: „Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten ist bei Parkverstößen und Geschwindigkeitsübertritten deshalb so hoch, weil diese Vergehen meist direkt mit einem Bußgeld geahndet werden.“ Bei anderen Vergehen bleibe es größtenteils bei Belehrungen, sagt er.

3 Radfahrer

636 Verstöße von Radfahrern gegen die Straßenverkehrsordnung kamen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 zusammen. Dazu zählt unter anderem Fahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone. Die Konsequenzen reichen von Geldstrafen bis zur Anzeige. 55 Euro kostet es, wenn Radler mit dem Handy in der Hand oder am Ohr erwischt werden. Fahren Radler auf dem Gehweg, kann das abhängig von der Beschilderung mit 10 bis 15 Euro zu Buche schlagen. Und für Radfahren in der Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Zeiten sind 15 Euro fällig. Vergehen wie den Zebrastreifen auf dem Rad zu überqueren oder über eine rote Ampel zu fahren werden angezeigt.

4 Zu schnell in der Spielstraße

218 Mal überschritten Autofahrer die Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen. Zu verkehrsberuhigten Bereichen zählen Spielstraßen. Ein solches Vergehen kostet 15 Euro Strafe.

5 Betteln

Auf Platz fünf der häufigsten Ordnungswidrigkeiten folgt Betteln. Dieses Vergehen belegt die Stadt mit einem Bußgeld von bis zu 55 Euro. 209 Fälle wurden zwischen Januar und Oktober 2017 notiert.

6 Wildpinkeln

Wer im Sommer auf Konzerten, Festivals oder bei Straßenfesten auf der Suche nach einer Toilette die Geduld verliert und an öffentliche Bäume oder Mauern ausweicht, muss in Augsburg mit 50 Euro Bußgeld rechnen. 84 sogenannte Wildpinkler hat die Stadt Augsburg in ihrer Statistik festgehalten.

7 Rauchen/Alkohol am Spielplatz

Teuer ist auch Rauchen und Alkohol trinken auf dem Spielplatz. Dieses Vergehen kostet 50 Euro und belegt in der Liste der häufigsten Ordnungswidrigkeiten in Augsburg Platz sieben.

In den Sommerferien gibt es für Badegäste einiges zu beachten: So kann beispielsweise eine Stand-up-Paddel-Tour auf dem Kuh-, Ilse- oder Autobahnsee schnell mal 55 Euro kosten. Hundebesitzer, die ihr Tier mit auf die Liegewiese dieser Seen nehmen, müssen zwischen dem 1. Mai und dem 30. September 35 Euro bezahlen – sofern sie erwischt werden. Sucht der eigene Hund vor den Augen des Ordnungsdienstes auch noch eine Abkühlung in den Seen, werden im gleichen Zeitraum 55 Euro fällig. Gerade im Sommer sind abgeschiedene Plätze und Seen beliebt. Um Geld zu sparen, sollte dort jedoch auf Grillen und Baden verzichtet werden. Grillen außerhalb der gekennzeichneten Flächen sowie ein offenes Feuer auf Kiesbänken werden mit jeweils 55 Euro bestraft. Momentan sind wegen der Brandgefahr durch die Trockenheit auch die ausgewiesenen Plätze zum Grillen tabu.

