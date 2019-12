vor 42 Min.

Familiäre Atmosphäre zwischen Politik und Genuss

Wie der Lechhauser Adventsmarkt in seinem Ausweichquartier in der Widderstraße ankommt

Von Elena Winterhalter

Einige wärmen sich am Feuer, viele andere stehen in kleinen Gruppen um die Holztische, trinken heißen Sangria oder eine Tasse dampfenden Punsch. Kein Gedränge, keine langen Schlangen – es geht familiär zu auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Lechhausen.

Auf die Frage, warum der Stadtteil einen eigenen Weihnachtsmarkt braucht, hat Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, schnell eine Antwort: „Man sieht es, die Leute nehmen das Angebot an und kommen hier zwischen den Buden zusammen. Es ist also ein wichtiger Anlaufpunkt“, so Fischer. „Es ist einfach schön, sich auch mal bei so einer Gelegenheit kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen.“

Zum zweiten Mal findet der Lechhauser Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt am Stadtplatz beim Schlössle statt, sondern in der Widderstraße. Am Standort Schlössle wäre wegen der Baustelle kein Platz für die elf Stände. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr unsere Buden auf dem neu gestalteten Stadtplatz aufbauen können“, sagt Fischer. Die Widderstraße sei zwar eine gute Ausweichmöglichkeit, „letztendlich gehört der Markt aber in das Lechhauser Zentrum am Schlössle“, sagt Fischer. Dort möchte die Aktionsgemeinschaft auch die Lichtinstallationen und Dekoration weiter ausbauen.

Drei Tage dauert der Weihnachtsmarkt im Stadtteil. Nach der festlichen Eröffnung am Freitag mit dem Besuch vom Nikolaus waren der Auftritt der Baarer Alphornbläser und der Schwarzgraben-Band weitere Höhepunkte. Das Lechhauser Blasorchester spielte am Sonntagabend traditionell zum Abschluss.

„Für mich sind Aktionen wie diese der Beweis, dass Lechhausen ein lebendiger Stadtteil ist“, sagt die Lechhauserin Brigitte Wahl. „Außerdem hat man den Markt direkt vor der Haustüre und muss nicht erst in die Stadt fahren.“ Ein Pluspunkt, den auch die Bewohner anderer Stadtteile mit kleineren und kürzeren Adventsmärkten zu schätzen wissen.

Auch Walter Wölfle, Vizevorsitzender der Aktionsgemeinschaft, ist zufrieden mit dem Wochenende. „Wir hatten drei Tage super Wetter, tolle Stimmung und gute Gespräche.“ Neun der elf Budenbetreiber haben bereits angekündigt, auch im kommenden Jahr wieder mitzumachen. Die zwei übrigen Buden sind für Lechhauser Vereine reserviert, die tageweise mitmachen. So zum Beispiel die Pfarrei St. Pankratius. Am Samstag und Sonntag konnten sich die Besucher hier mit gestrickten Mützen, Socken und Stirnbändern, Marmelade und Kerzen eindecken. Vertreten waren außerdem der Stadtjugendring und die Kleingartenanlage Lech-Nord.

„So eine Veranstaltung klappt nur, wenn alle zusammenhelfen“, sagt Fischer. So stemmen die Lechhauser den Auf- und Abbau der Buden unter Regie von Werner Mordstein von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen, die Installation der Technik und die Vielfalt an Angeboten. Auch Vertreter der Stadtspitze, darunter Umweltreferent Reiner Erben, genießen die familiäre Atmosphäre.

Stadträte und Stadtratskandidaten nützen die Gelegenheit, mit den potenziellen Wählern in Kontakt zu treten. „Es ist einfach schön, wenn solche Veranstaltungen in den Stadtteilen möglich sind“, sagt Wölfle, der weiß, dass an den Tischen auch freundschaftlich politisiert wird. Unter anderem werden die weiteren Pläne von Floßlände und Lechauen diskutiert.