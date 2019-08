vor 56 Min.

Familienbad: Renitenter Badegast bieselt auf Liegewiese

Für einen Aufreger hat ein alkoholisierter Mann am Sonntagnachmittag im Familienbad an der Schwimmschulstraße gesorgt. Warum er in Polizeiarrest kam.

Es war heiß am Sonntag, das Familienbad in der Schwimmschulstraße am Nachmittag gegen 16.30 Uhr gut besucht. Ein offenbar stark alkoholisierter Badegast beleidigte andere Badegäste und weigerte sich, aus dem Wasser zu kommen. Die Aufforderung des Bademeisters, das Freibad zu verlassen, ignorierte der 42-Jährige. Stattdessen zog er seine Hose herunter und urinierte vor Badegästen, darunter auch Kinder, deutlich sichtbar in die Liegewiese.

Als ihn Menschen ansprachen, wurden sie von dem Mann, den die Polizei "Urinator" nennt, angepöbelt. Erst die alarmierte Polizeistreife konnte ihn zum Verlassen des Familienbades bewegen, wobei ihnen der Mann allerdings den ausgestreckten Mittelfinger zeigte und vor die Füße spuckte. Zudem wollte er wieder zurück ins Schwimmbad.

Als er dann auch noch in seinem Zustand mit seinem Rad fahren wollte, nahm ihn die Polizei in Arrest - auch um weitere Straftaten zu unterbinden. Bei der Polizei durfte er seinen Rausch ausschlafen. Er wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt. (ina)