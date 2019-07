09:34 Uhr

Familienbad am Plärrer: Wann das Planschbecken wieder aufmacht

Noch ist das Planschbecken nach einem technischen Defekt gesperrt. Am Dienstagnachmittag soll es aber wieder öffnen.

Heute wird es wohl wieder über 30 Grad heiß. Da kommt die neueste Nachricht aus dem städtischen Sport- und Bäderamt gerade recht.

Denn das Planschbecken des Familienbades in der Schwimmschulstraße, das gestern wegen technischen Problemen gesperrt werden musste, soll voraussichtlich am heutigen Dienstagnachmittag wieder geöffnet werden. Das berichtet Daniel Lederle vom Bäderamt auf Nachfrage. Noch am Montag sei der technische Defekt repariert worden.

"Über Nacht wurde wieder Wasser eingefüllt, jetzt muss es noch gechlort werden." Er sei froh, dass der Schaden so schnell behoben werden konnte. "Bei den hohen Temperaturen ist es halt blöd, ein Becken zu sperren." Das Planschbecken ist von Familien mit Kindern derzeit stark frequentiert. (ina)

