Familienbad öffnet: Diese Regeln gelten für die Augsburger Freibäder

In Augsburg öffnet ein weiteres Freibad: Ab Montag (22. Juni) kann man im Familienbad schwimmen - wenn man sich an die aktuellen Corona-Regeln hält.

Gute Nachricht für Schwimmbadfreunde: Am Montag, 22. Juni, startet das Familienbad in Augsburg in die Freibadsaison. Geöffnet ist das Freibad am Plärrer täglich von 9 bis 20 Uhr. Donnerstags kann dort bereits ab 7 Uhr geschwommen werden, teilt die Stadt mit. Wichtig: Wer ins Wasser will, muss sich wegen Corona vorher anmelden.

Freibäder in Augsburg: Besuch vorher buchen

Auch für das Familienbad gilt das Hygienekonzept der Stadt Augsburg, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Badegäste müssen daher ihren Besuch online auf augsburg.de/freibad registrieren und eine von zwei Badezeiten buchen. Dies ist bis zu drei Tagen im Voraus für maximal sechs Personen möglich. Die Badegäste erhalten nach Registrierung per E-Mail eine Reservierungsbestätigung, die sie ausgedruckt oder digital am Eingang vorzeigen, um ihr Ticket zu erhalten. Um das noch zu vereinfachen, arbeitet das Sport und Bäderamt nach eigenen Angaben "mit Hochdruck an der Umsetzung weiterer Zahlungsmöglichkeiten mit PayPal, Sofortüberweisung und weiteren Bezahldiensten", um bargeldloses Zahlen zu ermöglichen. "Wir gehen davon aus, dass die Umsetzung noch in der laufenden Freibadsaison möglich sein wird, was die Eintrittssituation weiter vereinfachen wird“, erklärt Bürgermeisterin Martina Wild.

Augsburg bietet zwei Badezeiten im Freibad

Die Stadt bietet laut Wild künftig zwei Badezeiten für die Besucher an statt bislang drei. Möglich wird das, weil die Vereine jetzt in den Schwimmhallen trainieren können. Wild: "Dieser Schritt entzerrt das Besucheraufkommen, vermeidet Warteschlangen und ermöglicht längere Aufenthalte der Badegäste in den Freibädern.“ Im Familienbad, im Bärenkeller Bad und im Fribbe werden somit ab Montag, 22. Juni, zwei Badezeiten angeboten: Von 9 bzw. 7 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Im Freibad Lechhausen können sich Badegäste von 10 bis 14 Uhr oder 15 bis 19 Uhr einbuchen. Zwischen den einzelnen Badezeiten schließt das Freibad für 60 Minuten, um Desinfektionsmaßnahmen und Putzarbeiten vorzunehmen.

Die Öffnungszeiten der Freibäder in Augsburg 1 / 4 Zurück Vorwärts Familienbad (ab 22. Juni): Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag: 9 bis 20 Uhr.

Donnerstag: 7 bis 20 Uhr. Badezeit 1: 7/9 Uhr bis 14 Uhr Badezeit 2: 15 bis 20 Uhr

Bärenkellerbad : Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag: 9 bis 20 Uhr.

Dienstag: 7 bis 20 Uhr. Badezeit 1: 7/9 Uhr bis 14 Uhr Badezeit 2: 15 bis 20 Uhr

Fribbe Freibad: Montag bis Sonntag : 9 bis 20 Uhr Badezeit 1: 9 Uhr bis 14 Uhr Badezeit 2: 15 bis 20 Uhr

Freibad Lechhausen: Montag bis Sonntag: 10 bis 19 Uhr Badezeit 1: 10 bis 14 Uhr Badezeit 2: 15 bis 19 Uhr

Auch im Bad gilt zum Teil die Maskenpflicht

Wie in allen Augsburger Freibäder, gilt nach Angaben der Stadt auch im Familienbad Maskenpflicht im Bereich des Eingangs sowie in den WC-Anlagen. Auf den Liegewiesen und im Beckenbereich ist die Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich. In jedem Fall sei aber der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Badegästen einzuhalten. Die Rutschen, Beachvolleyballplätze und Mietkabinen bleiben vorerst geschlossen.

