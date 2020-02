vor 60 Min.

Faschingsdienstag 2020 in Augsburg: Öffnungszeiten

Noch bis Faschingsdienstag findet am Augsburger Rathausplatz ein buntes Faschingstreiben statt.

Faschingsdienstag 2020 in Augsburg: Haben Geschäfte geöffnet? Und Bürgerbüros? Wo ist geschlossen? Eine Übersicht zu den Öffnungszeiten heute in Augsburg.

Wie lange haben die Geschäfte heute, am Faschingsdienstag in Augsburg offen? Sind Bürgerbüros geöffnet? Eine Übersicht zu den Öffnungszeiten am Faschingsdienstag.

Öffnungszeiten an Faschingsdienstag in Augsburg

Geschäfte Es gibt keine einheitliche Linie, wann Geschäfte am Faschingsdienstag in Augsburg schließen. Ausnahme ist die City-Galerie mit den 100 Fachgeschäften, die wie immer am Faschingsdienstag bis 20 Uhr offen ist. Da der Tag nicht zu den gesetzlichen Feiertagen zählt, bedeutet dies: Geschäfte dürfen heute ganz normal bis 20 Uhr geöffnet haben. Ob sie das aber tun, ist ihnen überlassen.

Stadtmarkt Der Augsburger Stadtmarkt schließt am Faschingsdienstag um 13 Uhr.

Stadtverwaltung Heute, am Faschingsdienstag, 25. Februar, hat die Stadtverwaltung ab 12 Uhr geschlossen. Das betrifft auch die Telefonvermittlung, Bürgerinformation am Rathausplatz, das Bürgeramt und die Bürgerbüros, wie die Stadt mitteilt. Das Rathaus ist am Faschingsdienstag geschlossen.

Wo ist in Augsburg offen am Faschingsdienstag? Und wo geschlossen?

Stadtbücherei Die Stadtbücherei inklusive aller Stadtteilbüchereien sind am Faschingsdienstag ab 12 Uhr geschlossen. Die Rückgabeautomaten sowie die Online-Verlängerung stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Sport- und Bäderamt Am Faschingsdienstag ist nur das Spickelbad von 9 bis 17 Uhr geöffnet (Warmbadetag). Alle weiteren städtischen Hallenbäder sowie die Sauna im Alten Stadtbad sind am Faschingsdienstag geschlossen.

Botanischer Garten Am Faschingsdienstag, 25. Februar, ist der Botanische Garten und die Schmetterlingsausstellung von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Naturmuseum Ersatz-Termin im Naturmuseum wegen Faschingsdienstag: Turnusführung durch die Sonderausstellung „Ganz schön giftig!“ findet jetzt am Donnerstag, 27. Februar, 15 bis 16 Uhr, statt. Treffpunkt: Sonderausstellungsraum.

Faschingstreiben auf dem Augsburger Rathausplatz

Faschingstreiben Wer den Fasching in Augsburg sucht, der findet ihn auf dem Rathausplatz. Dort herrscht buntes Treiben. Närrisch geht es auch in der City-Galerie zu. Den ganzen Tag über gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Kinder können sich von 13 bis 17.30 Uhr kostenlos schminken lassen. (AZ)

