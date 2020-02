13:00 Uhr

Faschingsendspurt: Händler pausieren, Narren feiern in Augsburg

Maria Limmer hat ihren Laden in der Fleischhalle bunt geschmückt. Die Öffnung am Faschingsdienstag lohnt sich aber nicht, sagt sie.

Plus Der Faschingsdienstag in Augsburg bietet vieles. Vor allem sehr viel Außergewöhnliches. Warum in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt wenig los ist.

Von Michael Hörmann

Die Wetterprognosen für den Faschingsendspurt in Augsburg sind nicht besonders erfreulich: Am Dienstag bleibt es bei stürmischen Zeiten für die Narren. Es windet und es soll immer wieder regnen. Davon lassen sich die Freunde der fünften Jahreszeit aber nicht beeindrucken: Das Faschingstreiben am Rathausplatz geht weiter. Bei vielen Händlern in Augsburg kommt wenig Faschingsstimmung auf. Mit Blick aufs Geld.

Für viele Händler ist der Faschingsdienstag kein Tag für große Umsätze. Maria Limmer, Chefin der Metzgerei Hyna, macht ihren Stand in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt gar nicht erst auf. Einige Kollegen in Halle halten es ähnlich. „Der Tag rechnet sich nicht“, sagt Limmer. Dass sie am Dienstag dem Personal frei gibt, hängt mit der generellen Öffnungszeit des Stadtmarktes zusammen. Er schließt am Dienstag um 13 Uhr. Maria Limmer sagt: „Da lohnt es wegen der kurzen Mittagszeit doch nicht, zu kochen und Mittagsgerichte anzubieten.“ Würde Essen ausgegeben, müsste bis 15 Uhr geputzt und aufgeräumt werden: „Also mache ich lieber erst gar nicht auf.“ Faschingsdienstag in Augsburg: Einen Umzug gibt es nicht Der Faschingsdienstag ist seit vielen Jahren ein Tag, an es kunterbunt in Augsburg läuft. Viele Geschäfte machen ab Mittag zu. Das liegt auch daran, dass im Umland einige Faschingsumzüge anstehen. Augsburg kann da nicht mithalten. Fasching spielt sich hauptsächlich vor dem Rathaus und in der City-Galerie ab. Ein Überblick: Die Narren feiern auch am Faschingsdienstag auf dem Rathausplatz. Bild: Bernd Hohlen Einzelhandel Es gibt keine einheitliche Linie, wann Geschäfte am Faschingsdienstag schließen. Ausnahme ist die City-Galerie, die wie immer bis 20 Uhr offen ist. Kauf- und Modehäuser in der Innenstadt praktizieren individuelle Lösungen. Bankenwelt Auch in der heimischen Bankenwelt gibt es keine einheitliche Regelung. Die Stadtsparkasse als größtes Institut hat am Faschingsdienstag bis 13 Uhr geöffnet. Stadtverwaltung Mitarbeiter der Augsburger Stadtverwaltung sind bis 12 Uhr im Einsatz. Danach ist geschlossen. Das betrifft auch die Telefonvermittlung, die Bürgerinformation am Rathausplatz, das Bürgeramt und die Bürgerbüros. Hallenbäder Am Faschingsdienstag ist nur das Spickelbad von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist Warmbadetag. Alle weiteren städtischen Hallenbäder sowie die Sauna im Alten Stadtbad sind am Faschingsdienstag geschlossen. Stadtbücherei Die Stadtbücherei und die Stadtteilbüchereien sind ebenfalls ab 12 Uhr geschlossen. Die Rückgabeautomaten sowie die Online-Verlängerung stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Faschingsdienstag in Augsburg: Party in der City-Galerie Faschingstreiben Wer den Fasching in Augsburg sucht, der findet ihn auf dem Rathausplatz. Bis in die Abendstunden herrscht buntes Treiben. Närrisch geht es auch in der City-Galerie zu. Faschingsgesellschaften haben sich angesagt. Den ganzen Tag gibt es Programm. In der City-Galerie wird Fasching gefeiert. Bild: Bernd Hohlen Kneipen In einigen Clubs und Kneipen hat man am Rosenmontag Abschied vom Fasching genommen. Im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau beginnt dagegen am Dienstag um 19.30 Uhr der Kehraus mit dem Faschings- und Freizeitclub (FFC). Die Hollaria nimmt im Hotel Alpenhof ab 20 Uhr Abschied vom Fasching. Die Augsburger Carneval Verein (ACV) ist ab 19 Uhr im Lokal „La Traviata“. Es gilt wie immer: Der letzte Narr macht das Licht aus. Zur Zukunft des Stadtmarkts lesen Sie: Neue Ideen: So kann der Stadtmarkt in Augsburg attraktiver werden Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

