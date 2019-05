07:00 Uhr

Faustschlag ins Gesicht im Plärrer-Festzelt

Auf dem Plärrer gab es mehrere kleine Schlägereien. Ein Mann glaubte, "dass a bisserl Raufen zum Volksfest gehört". Die Polizei sah es anders.

Zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen ist es in der Nacht auf Mittwoch auf dem Plärrer gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein 19-Jähriger gegen 22.50 Uhr in einem Festzelt vom Sicherheitsdienst geweckt wurde. Allerdings weigerte er sich, das Zelt zu verlassen, und versuchte den Angaben zufolge, einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Hals zu packen. Das schaffte der Mann nicht. Als der Sicherheitsdienst ihn aus dem Zelt bringen wollte, habe er sich so stark gewehrt, dass er fixiert werden musste. Auf dem Weg zur Plärrerwache äußerte sich der 19-Jährige laut Polizei dahingehend, dass „a bisserl Raufen zum Volksfest gehört“. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, auch wenn niemand verletzt wurde. Er war mit über zwei Promille stark alkoholisiert.

Gegen 22 Uhr schlug ein 18-Jähriger in einem Festzelt einem gleichaltrigen Mann mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Der Schlag wurde von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet, die beide Männer vor das Zelt brachten und die Polizei verständigten. Der Aggressor hatte einen Alkoholpegel von etwa einem Promille, so die Polizei, das Opfer demnach über zwei. (jaka)

