vor 60 Min.

Fehlalarm bei AVA-Abfallverwertung löst Polizeieinsatz aus

Aufgrund eines Feueralarms ist die Polizei heute Vormittag bei der AVA Abfallverwertung in Augsburg im Einsatz gewesen. Mittlerweile ist der Einsatz wieder beendet.

Ein Feueralarm in der AVA Abfallverwertung in Augsburg hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz geführt. Mittlerweile ist der Einsatz an der an Anlage Am Mittleren Moos wieder beendet. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm. (AZ)

