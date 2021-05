Feiernde gehen bei Kontrolle auf Polizeibeamte los

Bei einer Polizeikontrolle wegen einer illegalen Feier gehen zwei junge Leute auf die Polizeibeamten los. Bei der Rangelei wird ein Polizist an der Hüfte verletzt.

Rund 20 Personen haben am Freitagabend in einer Unterführung in der Von-Ysenburg-Straße mit Alkohol gefeiert und dabei die Hygiene-Vorschriften nicht eingehalten. Bei der anschließenden Kontrolle versuchten mehrere Personen zu flüchten, berichtet die Polizei. Dabei schlug eine 19-Jährige nach einem Polizeibeamten. Ein junger Mann kam hinzu und ging ebenfalls auf den Beamten los, der durch das Gerangel zu Boden fiel.

19-Jährige hat eine Luftdruckpistole dabei

Die 19-Jährige – mit 1,5 Promille deutlich alkoholisiert – musste aufgrund ihrer Aggressivität gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine Luftdruckpistole bei der Frau aufgefunden, für die sie keine erforderliche Erlaubnis vorweisen konnte. Gegen sie und den jungen Mann wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, der Beamte wurde durch den Sturz an der Hüfte verletzt. Alle anwesenden Personen müssen mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen, die Ermittlungen hierzu laufen. (att)