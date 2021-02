10:30 Uhr

Felix Siefritz übernimmt die Pfarreiengemeinschaft Georg – Max – Simpert

Der 36-jährige Geistliche übernimmt ab September die Pfarreiengemeinschaft St. Georg/St. Max/St. Simpert. Mit Augsburg ist Siefritz bereits vertraut.

Im September 2021 wechselt Pfarrer Florian Geis von der Augsburger Innenstadt in den "Pfaffenwinkel", um als Kurat der Wieskirche eine neue Aufgabe anzutreten. Jetzt steht fest, wer ihm nachfolgt: Der 36-jährige Felix Siefritz übernimmt die Leitung der Pfarreiengemeinschaft St. Georg/St. Max/St. Simpert, der rund 9600 Katholiken angehören.

Felix Siefritz ist mit Augsburg vertraut

Der gebürtige Unterallgäuer freut sich sehr, dass seine Bewerbung Erfolg hatte. "Das wird eine Herausforderung", sagt Siefritz, der 2015 zum Priester geweiht wurde. Gleichwohl ist er mit Augsburg bereits vertraut, da er als Kaplan seit Längerem die Pfarreiengemeinschaft Oberhausen/Bärenkeller unterstützt. Seinen Chef, Stadtpfarrer Bernd Weidner, mit dem er bereits in Königsbrunn zusammengearbeitet hat, bezeichnet er als einen "super Lehrmeister". Ab September könne er all das umsetzen, was er bei ihm gelernt habe.

Felix Siefritz wird wie sein Vorgänger im Pfarrhaus St. Georg wohnen. Als Geis dort vor knapp 20 Jahren als Pfarrer anfing, war er zunächst nur für diese Gemeinde zuständig. Nach der Auflösung des dortigen Kapuzinerklosters kam die Kirche St. Sebastian bei der MAN hinzu. Seit zehn Jahren zählen St. Max in der Jakobervorstadt und St. Simpert im Textilviertel zur Pfarreiengemeinschaft. (bau)

