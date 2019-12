vor 21 Min.

Fensterln im Thelottviertel

Bewohner erfreuen mit besonderer Adventsaktion

Etwas Besonderes haben sich in diesem Jahr Bewohner des Thelottviertels einfallen lassen: Aus der spontanen Idee, die Tradition des „Adventsfensterlns“ auch ins Quartier zu bringen, wurde eine Gemeinschaftsaktion, und die 24 Fenster und die diese gestaltenden Familien waren schnell gefunden. Seit dem 1. Dezember bis Heiligabend öffnet sich jeden Abend jeweils von 18 bis 21 Uhr ein neues, liebevoll gestaltetes Fenster.

So viel sei noch verraten: Der abendliche Erkundungsspaziergang erstreckt sich – in alphabetischer Reihenfolge – auf folgende Straßen: Bitschlin-, Gossenbrot-, Perzheim-, Pranthoch-, Ravenspurger-, Rottenhammer- und Thelottstraße. Die jeweilige Zahl ist im geschmückten Fenster erkennbar. Manch eine Familie lädt zu einem geselligen Stelldichein bei Kinderpunsch und Glühwein im Vorgarten ein.

Am Sonntag, 22. Dezember, findet ab 11 Uhr in der Gaststätte Manolitos das Thelott-Adventstreffen statt. Am Ende des gemeinschaftlichen Umtrunks ist gegen 15 Uhr ein Fenster-Besichtigungsspaziergang durch das Viertel geplant, bei dem noch einmal alle geschmückten Türen und/oder Fenster bestaunt werden können. (AZ)

Themen folgen