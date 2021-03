vor 58 Min.

Ferienprogramm Tschamp wegen Corona abgesagt

Wegen der weiter steigenden Corona-Zahlen ist das Ferienprogramm Tschamp für Ostern abgesagt. Doch es gibt Alternativen.

Von Andrea Wenzel

Die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen machen Präsenzveranstaltungen im Rahmen des Osterferienprogramms Tschamp der Stadt Augsburg unmöglich. Sie werden daher abgesagt. Das wurde am Mittwoch bekannt. Ganz auf Angebote verzichten müssen Kinder und deren Familien aber nicht, lässt das Amt für Kinder, Jugend und Familie wissen. So gibt es einige digitale Veranstaltungen wie Workshops zum Thema Upcycling oder dem Backen von Osternestern. Auch Kreativ- und Mitmachboxen können ausgeliehen werden.

Stadt bietet Zuschüsse für einkommensschwache Familien

Einkommensschwache Familien können hierfür den Tschamp Ferienpass beantragen und so unbürokratisch Zuschüsse für die Teilnahme an noch bestehenden Angeboten erhalten. Anträge können per E-Mail gestellt werden an: tschamp@augsburg.de. An diese Adresse können sich auch all jene wenden, die bereits für einen jetzt abgesagten Programmpunkt bezahlt haben und Fragen zur Rückabwicklung haben. Das Programm mit allen weiteren Informationen zu bestehenden digitalen Terminen und Buchungen gibt es unter: www.tschamp.de.

