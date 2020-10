15:04 Uhr

Feuer im Bezirkskrankenhaus: Tatverdächtiger in Haft

Am frühen Montagmorgen war im Bezirkskrankenhaus Augsburg Feuer ausgebrochen. Die Kripo hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt.

Nach einem Zimmerbrand auf einer Station des Bezirkskrankenhauses in Kriegshaber haben Brandfahnder der Kriminalpolizei Augsburg einen Tatverdächtigen ermittelt. Demnach soll ein 53 Jahre alter Patient im Zimmer einer Mitpatientin eine Matratze in Brand gesteckt haben.

Brand im BKH Augsburg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Das Feuer war am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die gesamte Station evakuiert werden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Zimmer bereits in Flammen. Die Schadenssumme bewegt sich laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Unterbringungsbefehl wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Seitdem befindet sich der 53-Jährige wieder in einem Bezirkskrankenhaus. (ina)

