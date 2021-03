09:22 Uhr

Feuer in Oberhausen: Hilferufe aus einer Wohnung

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen waren in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz.

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Oberhausen hat in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Es war gegen 0.30 Uhr als die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Helmschmiedstraße in Oberhausen alarmiert wurden. Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass mehrere Rauchmelder und Hilferufe aus einer Wohnung zu hören seien. Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen rückten zu dem Mehrfamilienhaus aus. Der Bewohner war mit seinen Katzen bereits aus der verrauchten Wohnung geflüchtet. Wie Anselm Brieger, Sprecher der Berufsfeuerwehr berichtet, war in der Küche der Wohnung im dritten Obergeschoss Feuer ausgebrochen. Es sei schnell gelöscht worden. Die Bewohner des Hauses wurden während des Einsatzes im Großraumrettungswagen untergebracht. Offenbar gab es keine Verletzten. Die beiden Katzen des Wohnungsinhabers wurden von der Feuerwehr zum Tierarzt gefahren. Nach den erforderlichen Lüftungsmaßnahmen durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für das Feuer ist bislang nicht bekannt. (ina)

