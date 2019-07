vor 34 Min.

Feueralarm im Rathaus löst Einsatz aus

Ein Feuerwehralarm im Augsburger Rathaus hat einen großen Einsatz ausgelöst. Er war aber schnell wieder beendet.

Der Einsatz sorgte für Aufsehen rund ums Rathaus in Augsburg. Gegen 18.30 Uhr ertönte am Freitagabend in dem Gebäude der Feueralarm. Die Berufsfeuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen an, auch Rettungswagen eilten in die Stadtmitte. Relativ schnell gab es aber Entwarnung.

Die meisten Feuerwehrleute konnten in den Fahrzeugen sitzen bleiben. Der Alarm stellt sich als Fehlalarm heraus. Wegen der Größe des Gebäudes, seiner zentralen Lage und der historischen Bedeutung rückt die Feuerwehr bei einem Alarm hier mit besonders vielen Kräften an. (AZ)

Themen Folgen