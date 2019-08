16:14 Uhr

Feueralarm unterbricht Kino-Vorstellungen

Wegen eines Feueralarms ist das Helio-Center in Augsburg vorübergehend geräumt worden.

Wegen eines Feueralarms müssen die Besucher des Cinestar-Kinos am Augsburger Hauptbahnhof ihren Kinoabend unterbrechen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wegen eines Feueralarms ist das Helio-Center am Hauptbahnhof am Sonntagabend geräumt worden - davon betroffen waren auch das Kino und das Bowling-Center, die sich beide in dem Einkaufzentrum befinden. Wie die Polizei meldet, ging die Brandmeldeanlage gegen 21.25 Uhr los.

Wie die Feuerwehr vor Ort feststellte, hat ein bislang unbekannter Täter wohl grundlos die Verglasung eines Feuermelders im Zugangsbereich an der Viktoriastraße eingeschlagen und den Alarmknopf gedrückt. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2110 um Hinweise. (AZ)