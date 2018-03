vor 57 Min.

Feuerwehr-Einsatz: Kind in Kaugummi-Automat eingeklemmt

Ein vierjähriges Kind steckte mit seiner Hand in einem Kaugummi-Automaten fest. Die Berufsfeuerwehr eilte herbei.

Einsatz für die Berufsfeuerwehr Augsburg: Am Karsamstag blieb ein vier Jahre altes Kind mit seiner Hand in einem Kaugummiautomaten in der Hochfeldstraße stecken. Noch bevor die Feuerwehr eintraf wurden die Glaskugel und das Frontblech entfernt. Mit "sehr viel Öl", so schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht, wurde die Hand schließlich befreit.

Das weinende Kind wurde anschließend durch den alarmierten Notarzt versorgt. AZ

