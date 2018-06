vor 32 Min.

Feuerwehr befreit Katze aus Motorraum eines Autos

Eine Frau hört in Augsburg ungewöhnliche Motor-Geräusche. Das löst eine Befreiungsaktion für eine Katze aus.

Die Feuerwehr hat am Montagnachmittag in Augsburg eine Katze befreit, die im Motorraum eines Autos eingeklemmt war. Eine Frau hatte aus dem Kühlergrill des in der Eberlestraße in Pfersee geparkten Wagens ein Miauen gehört und die Polizei verständigt. Die Beamten baten dann die Feuerwehr um Hilfe. Beim Eintreffen der Helfer der Berufsfeuerwehr konnte das „Miauen“ zuerst nicht genau lokalisiert werden, berichtet Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel.

Die herbeigerufene Besitzerin des VW-Golf öffnete die Motorhaube. Der Golf wurde vorsichtig vorne angehoben, so konnte die untere „Marderschutzverkleidung“ abmontiert werden. Auch andere Verkleidungen wurden demontiert. Nach mehreren Minuten befand sich die ängstliche, durstige und hungrige „Golf-GTI-Katze“ in Freiheit. Sie wurde zunächst ins Tierheim gebracht. jöh