Feuerwehr bringt Brand rasch unter Kontrolle

Gebrannt hat es am Freitagmittag auf dem Firmengelände der Firma Erhardt+Leimer in der Rumplerstraße.

Am Freitag gab es in der Rumplerstraße einen Feuerwehreinsatz bei der Firma Erhardt+Leimer. Der Schaden des Brands liegt im sechsstelligen Bereich.

Die dunklen Rauchwolken waren von Weitem zu sehen. Gebrannt hat es am Freitagmittag auf einem Firmengelände in der Rumplerstraße in Augsburg. Betroffen war die Firma Erhardt+Leimer.

Die Feuerwehr hatte den Brand aber rasch unter Kontrolle, hieß es bei der Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuerwehreinsatz niemand. Der Brand soll nach ersten Erkenntnissen in einer Lackierkabine ausgebrochen sein. Zur Brandursache hieß es, dass es sich nach den ersten Ermittlungen um einen technischen Defekt gehandelt hat.

Der angerichtete Schaden liegt voraussichtlich im sechsstelligen Bereich. Es dürften folglich mindestens 100.000 Euro sein.

Andere Produktionsbereiche auf dem Firmengelände waren nicht betroffen. (möh)

